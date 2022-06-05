إيلون ماسك يحسم جدل تخفيض العمالة فى شركة تسلا

جدة - نرمين السيد - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، السبت، إن العدد الإجمالى للعاملين فى الشركة المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية سيزيد خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة، لكن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب ثابتة لن يتغير كثيرا.





وأضاف ماسك على تويتر: "العدد الإجمالى للموظفين سيزداد. لكن الموظفين الذين يتقاضون رواتب ثابتة سيظل من دون تغيير". وكان ماسك يرد على تعليق ورد فى حساب على تويتر لم يتم التحقق من هوية صاحبه، "يتكهن" بأن عدد موظفى تسلا سيزيد خلال 12 شهرا مقبلة. يأتى هذا التعليق بعد يومين من رسالة بالبريد الإلكترونى وجهها ماسك إلى المديرين التنفيذيين للشركة، قال فيها إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد، وعليه تقليص نحو عشرة فى المئة من الوظائف بالشركة، وفق رويترز.

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