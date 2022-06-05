دراسة تشير إلى دور بعض أدوية ضغط الدم فى تقليل خطر السكتات الدماغية

ووفق الدراسة، التى نشرت نتائجها فى عدد يونيو من مجلة "ضغط الدم" الطبية، يمكن أن يسبب تمدد الأوعية الدماغ أو تمزقها فى حدوث نزيف فى المخ - أو ما يعرف باسم السكتة الدماغية النزفية- وتمثل هذه السكتات نسبة 3 - 5% من جميع السكتات الدماغية، لكنها تمثل نسبة أكبر من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات مقارنة بأنواع السكتات الدماغية الأخرى.
وفى الدارسة الحالية، وجد الفريق أن المشاركين الذين تناولوا مثبطات (RAAS) تراجع خطر تعرضهم لتمزق الأوعية الدموية تراجعًا كبيرًا مقارنةً بالأفراد الذين استخدموا مثبطات من أنواع أخرى غير مثبطات (RAAS).
وتسلط الدراسة الحالية الضوء على أن استخدام الأدوية المناسبة لارتفاع ضغط الدم قد يقلل بشكل ملحوظ من خطر السكتة الدماغية النزفية.
وبناءً على هذه النتائج، يقدر الباحثون أن ما يقرب من 18% من حالات تمدد الأوعية الدموية يمكن الوقاية منها، إذا تم وصف مثبطات (RAAS) لجميع المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وتمدد الأوعية الدموية داخل الجمجمة.
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