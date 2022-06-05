جدة - نرمين السيد - ورصدت براءة اختراع شركة هواوى فى مكتب WIPO بعنوان اجهاز الإلكترونى القابل للفصل، والذى يتميز بتصميم يضم صندوق مستطيل مع موصلات خارجية تأتى على طول حواف الصندوق. وصممت هواوى جهاز اللاب توب لدعم إتصال اثنان من الأجهزة أو الملحقات الإضافية، على أن تتصل الملحقات أول الأجهزة بعدة طرق مختلفة، وفقًا لجهة إتصال الملحق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هواوى تخترع جهاز لاب توب بدون شاشة ولوحة مفاتيح (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.