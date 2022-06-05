صعود مهنى ونصائح عاطفية لهؤلاء.. توقعات الأبراج الأحد 5 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج ليوم الأحد 5 يونيو

الحمل

تغييرات كثيرة على المستوى المهنى، وافتح صفحة جديدة فى حياتك العاطفية، وابحث عن شريك يتوافق معك.

الثور

حدد أهدافك وجدد خططك اليومية فى العمل، واحرص على تبادل الهدايا ومفاجأة شريك حياتك.

الجوزاء

قراراتك الصائبة تقودك لنجاحات فى العمل، ووازن بين العقل والعاطفة لتنجح العلاقة.

السرطان

تشبث بما حققته فى الماضى حتى لا تندم، واحرص على التواجد بالقرب من شريك حياتك فهو فى حاجة إليك.

الأسد

التزم بقرارتك فى العمل وأسعى لتجديد دوافعك، وتعامل مع الآخرين بطيبة ولطف وابحث عن الحب بين الناس، وابتعد عن الأشخاص السلبيين،.

العذراء

لا تنفعل وحافظ على هدوئك فى العمل، تحلى بالشجاعة وادخل علاقة عاطفية جديدة، ففشل تجربة لا يعنى نهاية العالم.

العقرب

ذكائك يمكنك من العثور على حلول غير تقليدية لمشاكلك، واحرص على تقوية علاقتك بالشريك العاطفى.

الميزان

فكر جيدًا قبل إتخاذ أى قرار فى حياتك المهنية، واهتم بالأمور التى تساعد على توطيد وتقوية العلاقة العاطفية.

الجدى

لا تهتم بالمسائل الشخصية لزملائك ولا تدخل فى مشكلات معهم، ولا تعطى العاطفة اهتمام أكبر من اللازم، وشارك نصفك الثانى أمور حياته.

القوس

حاول الابتعاد عن الضغوطات فى العمل ولا تتوتر، واقترب من شريك حياتك أكثر، وتقاسم معه همومه.

الحوت

استفد من خبرات الآخرين فى العمل وفكر جيدًا قبل فعل أى شئ، واختار شريك حياة مناسب لك تجمعكم علاقة عاطفية هادئة.

الدلو

كن هادئًا ولا تتسرع حتى لا تشعر بالندم، وأنت فى حاجة لعلاقة عاطفية مستقرة فكثرة التغيير يفقد العلاقة قوتها.