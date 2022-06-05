علماء يحذرون من ارتفاع ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى: يسبب كوارث بيئية

جدة - نرمين السيد - وأكد العلماء أن كمية ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى الآن أعلى مما كانت عليه فى عصر ما قبل الصناعة، وحرق النفط والفحم والغاز فى أواخر القرن التاسع عشر بنحو 50%، وفقًا لما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وأوضح مسؤولون فى الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى فى الولايات المتحدة الأمريكية أن كمية ثاى أكسيد الكربون الموجودة فى الغلاف الجوى تعد الأعلى خلال 4 مليون سنة على الأقل، بحسب «العربية».

وأصبح تركيز الغاز نحو 421 جزءًا فى المليون خلال مايو المنقضى، حيث واصلت المركبات ومحطات الطاقة والمزارع حول العالم ضخ كميات كبيرة للغاية من ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى، وبلغ إجمالى الانبعاثات 36.3 مليار طن فى عام 2021، وهو أعلى معدل فى التاريخ.

وسوف يؤدى ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى إلى ارتفاع درجة الحرارة فى كوكب الأرض، وهو ما قد ينتج عنه كوارث بيئية كحرائق الغابات والجفاف والفيضانات.