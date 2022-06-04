جدة - نرمين السيد - وتتوافر علامة التبويب الجديدة المكالمات الآن عالميًا عبر نظام تشغيل بينما تُطرح لمستخدمى آندرويد خلال الأسابيع المقبلة. وتوجد علامة التبويب الجديدة بماسنجر بجانب علامات تبويب الدردشات والأشخاص والقصص فى الشريط السفلى بتطبيق المحادثات. ويمكن للمستخدمين النقر فوق علامة التبويب الجديدة لفتح قائمة جهات الإتصال، وتجعل العلامة الجديدة عملية الإتصال أسهل، حيث تتيح للأشخاص الإتصال بالإصدقاء بشكل مباشر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجعل التواصل أسهل.. تعرف على الميزة الجديدة من ماسنجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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