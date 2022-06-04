عرض ساعة «الهروب الكبير» للبيع فى مزاد علنى 9 يونيو بنيويورك

جدة - نرمين السيد - عرضت دار كريستيز بنيويورك ساعة رولكس قديمة كان يرتديها أسير بريطانى خلال الحرب العالمية الثانية، وتم استخدامها فى التخطيط لعملية الهروب الكبير الشهيرة من معسكر نازى عام 1944.





وتنظم دار كريستز للمزادات فى 9 يونيو مزاد علنى تطرح فيه الساعة ماركة رولكس 3525 مونوبلوكو، وهى ساعة كان يرتديها ملازم أول فى سلاح الجو الملكى، جيرالد إيمسون خلال احتجازه فى معسكر شتالاغ لوفت 3 النازى فى مدينة سيليزيا البولندية، وفقًا لما نقلته «سكاى نيوز عربية» عن وكالات.

وكان قد شارك فى خطة الهروب الكبير من معسكر عبر الأنفاق 250 سجينًا من ضباط أمريكيين وكنديين وأستراليين وبولنديين، وبعد أن نجح ثلثهم فى الهروب، قام الألمان بإعدام 50 من الذين ألقى القبض عليهم، وتم إطلاق سراح الآخرين عام 1945.