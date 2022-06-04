بيدها المصحف.. «عزة السروجى» أول وزيرة شباب مصرية بأستراليا (بروفايل)

جدة - نرمين السيد - اختارت الحكومة الأسترالية، المصرية عزة محمود فوزى، لمنصب وزير الشباب عن حزب العمال الأسترالى، حيث ظهرت وهى تقسم اليمين الدستورية، وبيدها مصحف شريف بغلاف لونه زهرى، حيث قام رئيس وزراء أستراليا من مكانه ليهنئها بالمنصب الجديد، وقام بمصافحتها فى مشهد، وصفه الإعلام المحلى الأسترالى بتاريخى ومميز.





وهى عزة محمود فوزى حسينى على السروجى، من مواليد 1967 بمدينة الإسكندرية، وتعتبر أول مسلمة تتولى منصبًا وزاريًا فى تاريخ أستراليا، والتى يعيش بها أكثر من 620 ألف مسلم، ونصف مليون عربى، أغلبهم من لبنان، وفقًا لـ «العربية». وكانت عزة قد هاجرت مع أسرتها وعمرها عامين إلى أستراليا، ثم استعادت فى عام 2016 جنسيتها المصرية، وتم اختيارها كوزيرة للشباب بأستراليا لخبرتها فى مكافحة الإرهاب والتطرف، وتخرجت عزة السرجى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث حصلت على بكالوريوس الفنون عام 1990، وبعد عودتها إلى أستراليا حصلت عام 2008 على جائزة العميد لأفضل باحث جديد من جامعة سبق وتخرجت منها عام 1994 بالأدب الإنجليزى، ثم حصلت على الماجستر عام 1996 فى ذات المادة، وبهدها بعامين حصلت على دكتوراه فى الفلسفة.

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