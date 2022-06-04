مفاجأة.. آبل تطلق محرك بحث عالمى لمنافسة جوجل

جدة - نرمين السيد - وقال روبرت سكوبل، المدون التقنى إن شركو آبل سوف تطلق محرر بحث ويب جديدًا يركز على المستخدم مشابه لمحرك البحث جوجل على هواتف آندرويد، لافتًا إلى أن المحرك لن يتم إطلاقه قبل شهر يناير 2023، بحسب ما نقلته «العربية».

وتملك شركة آبل محرك بحث يدعم المساعد الصوتى «سيرى»، ولذلك لا يبدو أن آبل ستبنى خدمة بحث عالمية كاملة لمنافسة جوجل فقط، ففى حالة أطلقت آبل محرك البحث هذا، ستفقد مبالغ مالية كبيرة تأتى لها كل عام، حيث تدفع جوجل لآبل كل عام ما يترواح بين 8 إلى 12 مليار دولار أميركى لشركة آبل ليظل محرك بحث جوجل هو محرك البحث الأساسى لهواتف آيفون.