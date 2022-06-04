واتس آب يطرح ميزة جديدة لإرسال ملفات وسائط كبيرة بسهولة

جدة - نرمين السيد - بحسب موقع livemint فإن الميزة الجديدة تمكن مستخدم واتس آب من إرسال ملفات وسائط كبيرة الحجم تصل إلى 2 جيجابايت.

واختبرت الشركة الخاصية الجديدة قبل شهرين من الآن، حيث أعلنت الشركة فى شهر مارس الماضى، عن تطويرها ميزة خاصة لزيادة حد إرسال الملفات.

وبات الآن فى إمكان مستخدمى هواتف أندرويد وiOS، إرسال واستقبال ملفات الوسائط الثقيلة بسلاسة دون الحاجة إلى تغيير حجمها، وللتأكد من التحديث الجديد؛ عليك إرسال ملف كبير يزيد حجمه عن 100 ميجابايت وأقل من 2 جيجابايت، وإذا تم إرسال الرسالة، فهذه يعنى أن تطبيق واتساب لديك حصل على الدعم الخاص بمشاركة ملفات الوسائط كبيرة الحجم، وإذا لم ينجح الإرسال؛ فعليك الانتظار حتى وصول الميزة مع التحديثات.