بنظام GPS وشاشة LCD.. مميزات خيالية لساعة Amazfit Bip 3 الذكية

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان الإماراتية، فمن المقرر أن تعرض الساعة فى الأسواق الأخرى خلال الفترة المقبلة، حيق تتميز بشاشة LCD بحجم 1.69 إنش، ونظام GPS، مع مستشعر SpO2.

ويمكن للساعة أن ترصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين فى الدم، كما تدعم تتبع نشاط المستخدم فى أكثر من 60 نمطا رياضيا.

كما أن الساعة التى يمكن أن تقيس نسبة الإجهاد للمستخدم، تتميز ببطارية بقدرة 280 mAh حيث تكفى المستخدم لمدة أسبوعين متواصلين.

إلى ذلك يمكن لساعة Amazfit Bip 3 مقاومة الماء، وتتوفر بثلاثة اختيارات فى الألوان هم الأسود، والوردى والأزرق، ويبلغ سعرها 58 دولار.