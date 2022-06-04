الصين.. حادث مروع لقطار الطلقة فائق السرعة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، ارتطم قطار "الطلقة" فائق السرعة بانهيار طينى ما أدى إلى خروج عربيتين عن القضبان، قبل أن يدخل القطار نفقا فى مقاطعة غويتشو الجنوبية.

وبحسب تلفزيون الصين المركزى الرسمى، كان "الطلقة" فى طريقه إلى إلى مركز الأعمال الساحلى فى غوانغتشو، وعقب الحادث تم إجلاء 136 شخصا آخرين، كانوا على متن القطار، بسلام.

وحتى الآن لم تصدر السلطات الصينية أى بيانات حول الحادث، مؤكدة أنها فتحتت تحقيقا موسعا لمعرفة مزيز من التفاصيل.

جدير بالذكر أن الصين تمتلك أكبر شبكة للسكك الحديدية فائقة السرعة فى العالم، يبلغ طولها 40 ألف كيلومتر، وتعمل بسرعة تزيد عن 300 كيلومتر فى الساعة.