ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز.. جوجل يحتفى بـ الساحر بتغيير واجهته الرئيسية

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جدة - نرمين السيد - وغير موقع جوجل صورة واجهته الرئيسية إلى صورة بورتريه للراحل محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا فى 12 نوفمبر 2016.
من ناحيته، قام الفنان محمد محمود عبد العزيز، بإحياء ذكرى عيد ميلاد والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، المقرر له اليوم السبت 4 يونيو، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" .
وعلق الفنان محمد محمود عبد العزيز على الصورة قائلا: "عيد ميلاد أبويا بكره 4/6/1946 أحب تاريخ إلى قلبى، تاريخ البداية التى لم أكن أتمنى لها نهاية، ولكنها الحياة، يوم ميلاد أبويا، الحاج محمود عبد العزيز، قدوتى وسندى وضهرى وأمانى"
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