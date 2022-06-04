إشعارات لتنبيه المستخدمين.. تويتر يعلن عن ميزة جديدة: تحت الاختبار

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نشره المطور ديلان روسيل على تويتر، فإن الميزة الجديدة تحمل اسم Search Subscribe، التى لم تتوفر بعد على التطبيق الرسمى لتويتر، إلا أن "ديلان" تمكن من تفعيل الميزة عبر الكود المصدرى لإصدار "تويتر" التجريبى Twitter Alpha.

ومن خلال صور الشاشة التى شاركها "ديلان"، فإن الميزة تتمثل فى علامة جرس تظهر بجوار مستطيل البحث الذى يكتب بداخله المستخدم الكلمة/الكلمات المفتاحية التى يرغب فى البحث بها، ولدى الضغط على العلامة، سيظهر إشعار يوضح أن المستخدم سيحصل على إشعارات عن أى تغريدات جديدة تتضمن الكلمات المفتاحية ذاتها.

وتتشابه تلك الميزة بشكل كبير مع ما تقدمه خدمة TweetDeck لتنظيم استخدام تويتر على الحواسيب، إذ تقدم الخدمة ميزة استقبال الإشعارات عن أى تغريدة جديدة تصدر بشأن موضوع معين.

وقال ديلان فى تغريداته إن الإشعارات لم تصله رغم تفعيل الميزة، لكنه أرجع السبب إلى أنها قيد التطوير.

وأضاف أن "آلية عمل الميزة الجديدة غير واضحة، فليس مفهوماً إن كانت الإشعارات ستأتى بشكل آنى فور نشر تغريدة بكلمة مفتاحية بحث عنها المستخدم، أم أنها ستصل بشكل يجمع عدداً من التغريدات المنشورة معاً ليضعها مرتبة بترتيبها الزمنى أمام المستخدم".

من المتوقع أن تصل الميزة التجريبية، لدى توفرها بشكل رسمي، حصرياً إلى المشتركين فى الخدمة المدفوعة Twitter Blue، التى يبلغ اشتراكها الشهرى 3 دولارات، قبل وصولها لعموم المستخدمين فى وقت لاحق.