جدة - نرمين السيد - وقالت (كيودو) إن كينيتشى هورى وصل إلى قناة كى غرب اليابان على متن يخت "سنتورى ميرميد 3" الذى يبلغ طوله 6 أمتار ويبلغ وزنه طنا واحدا، اليوم، بعد أن أبحر من كاليفورنيا، الولايات المتحدة فى 27 مارس.
وأشارت كيودو إلى أن هورى استخدم الألواح الشمسية على يخته لتلبية احتياجاته من الكهرباء واستخدم هورى هاتفا يعمل بالأقمار الصناعية للتواصل.
وتتبعت الرحلة مسارا مشابها للطريق الذى قطعه قبل 60 عاما، ولكن فى الاتجاه المعاكس، حينما كان فى الـ 23 من اليابان إلى الولايات المتحدة فى حوالى 90 يوما.
وقالت كيودو أن رحلته الأولى آنذاك جعلت منه مشهورا، وكتب على أساسها أفضل الكتب مبيعا.
وقال المغامر إنه يريد الاستمرار فى تحدى نفسه حتى يصبح عمره مائة عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مغامر يابانى يبلغ 83 عاما يقوم برحلة فردية دون توقف عبر المحيط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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