مغامر يابانى يبلغ 83 عاما يقوم برحلة فردية دون توقف عبر المحيط

جدة - نرمين السيد - وقالت (كيودو) إن كينيتشى هورى وصل إلى قناة كى غرب اليابان على متن يخت "سنتورى ميرميد 3" الذى يبلغ طوله 6 أمتار ويبلغ وزنه طنا واحدا، اليوم، بعد أن أبحر من كاليفورنيا، الولايات المتحدة فى 27 مارس.

وأشارت كيودو إلى أن هورى استخدم الألواح الشمسية على يخته لتلبية احتياجاته من الكهرباء واستخدم هورى هاتفا يعمل بالأقمار الصناعية للتواصل.

وتتبعت الرحلة مسارا مشابها للطريق الذى قطعه قبل 60 عاما، ولكن فى الاتجاه المعاكس، حينما كان فى الـ 23 من اليابان إلى الولايات المتحدة فى حوالى 90 يوما.

وقالت كيودو أن رحلته الأولى آنذاك جعلت منه مشهورا، وكتب على أساسها أفضل الكتب مبيعا.

وقال المغامر إنه يريد الاستمرار فى تحدى نفسه حتى يصبح عمره مائة عام.