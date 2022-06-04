أبل تستعد لإطلاق سلسلة iPhone 14 خلال العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وجاء التقرير من TrendForce قبل أيام قليلة من حدث WWDC 2022، ويذكر التقرير كذلك أن طرازات "Pro" فى تشكيلة iPhone 14 ستتميز بنوع أسرع وأكثر كفاءة فى استهلاك الطاقة من ذاكرة الوصول العشوائى يسمى LPDDR5، ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يحمل كل من iPhone 14 وiPhone 14 Max ذاكرة وصول عشوائى LPDDR4X.

ويشير تقرير من شركة الأبحاث التايوانية أيضا إلى أن طرازات iPhone 14 Pro ستحتوى على مساحة تخزين أساسية تبلغ 256 جيجابايت، وبالنسبة للسياق، تحتوى طرز iPhone 13 Pro على مساحة تخزين أساسية تبلغ 128 جيجابايت، وفقا للتقارير السابقة، ستتميز الهواتف الذكية بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع عدسة عريضة 48 ميجابكسل وعدسات فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسات تليفوتوغرافى.

ووفقا لتغريدات سابقة لـ Ross Young، فإن طرازات أبل iPhone 14 Pro ستحتوى على فتحة ثقب لإيواء الكاميرا الأمامية وستحتوى الفتحة على شكل حبوب منع الحمل على كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء لجهاز Face ID، واقترح أيضا أننا قد لا نتمكن من رؤية كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء تحت الشاشة حتى عام 2023 أو 2024، وهذا يعنى أنه لا يمكننا توقع ميزة Face ID أسفل الشاشة حتى iPhone 15 Pro.