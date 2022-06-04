جدة - نرمين السيد - وجاء التقرير من TrendForce قبل أيام قليلة من حدث WWDC 2022، ويذكر التقرير كذلك أن طرازات "Pro" فى تشكيلة iPhone 14 ستتميز بنوع أسرع وأكثر كفاءة فى استهلاك الطاقة من ذاكرة الوصول العشوائى يسمى LPDDR5، ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يحمل كل من iPhone 14 وiPhone 14 Max ذاكرة وصول عشوائى LPDDR4X.
ويشير تقرير من شركة الأبحاث التايوانية أيضا إلى أن طرازات iPhone 14 Pro ستحتوى على مساحة تخزين أساسية تبلغ 256 جيجابايت، وبالنسبة للسياق، تحتوى طرز iPhone 13 Pro على مساحة تخزين أساسية تبلغ 128 جيجابايت، وفقا للتقارير السابقة، ستتميز الهواتف الذكية بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع عدسة عريضة 48 ميجابكسل وعدسات فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسات تليفوتوغرافى.
ووفقا لتغريدات سابقة لـ Ross Young، فإن طرازات أبل iPhone 14 Pro ستحتوى على فتحة ثقب لإيواء الكاميرا الأمامية وستحتوى الفتحة على شكل حبوب منع الحمل على كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء لجهاز Face ID، واقترح أيضا أننا قد لا نتمكن من رؤية كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء تحت الشاشة حتى عام 2023 أو 2024، وهذا يعنى أنه لا يمكننا توقع ميزة Face ID أسفل الشاشة حتى iPhone 15 Pro.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبل تستعد لإطلاق سلسلة iPhone 14 خلال العام الجارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.