Blue Origin تطلق مركبتها الفضائية فى رحلة سياحية غدا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشركة، في بيان لها، أن الرحلة القادمة لمركبة New Shepard ستكون فى الرابع من يونيو الجارى، مشيرة إلى أن الرحلة المقبلة ستكون الرحلة الخامسة لمركبة New Shepard والتى تقل سياحا إلى مدارات الأرض على ارتفاع 100 كلم، وكانت قد نفذت هذه المركبة رحلة سياحية فى مارس الفائت، و3 رحلات أخرى فى يوليو وأكتوبر وديسمبر العام الماضى.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المركبة ستحمل فى رحلتها القادمة كلا من: المستثمر، إيفان ديك، ورجال الأعمال والمغامرين، هاميش هاردينغ، وجيسون روبنسون، وفيكتور فيسكوفو، والموظفة السابقة فى ناسا كاتيا إتشاساريتا، والمهندس البرازيلى فيكتور كوريا إسبانيا، وإذا سارت الأمور وفقا لخطط Blue Origin فإن إتشاساريتا البالغة من العمر 26 عاما ستكون أصغر أمريكية تذهب إلى الفضاء.
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