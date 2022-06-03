ظاهرة فلكية نادرة تحدث لأول مرة منذ 18 سنة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتقرير سكاى نيوز عربية، أكد العلماء إن الكواكب الخمسة التى تصطف قبل الفجر هى عطارد والزهرة والمريخ وزحل والمشترى، مشيرين إلى أن آخر مرة اصطفت فيها الكواكب الخمسة على هذا النحو كانت فى سنة 2004.

ويتعين على الراغبين فى رؤية الظاهرة، أن يستيقظوا قبل ساعة ونصف الساعة من شروق الشمس، ثم عليهم أن يظروا إلى جهة الشرق.

وفى الأيام الأولى من يونيو الجارى، لا سيما فى يومى الثالث والرابع من الشهر، لن يكون كوكب الزهرة بعيدا جدا من الأفق.

وذكر المصدر أنه مع رصد قوس بيضاوى إلى جهة الجنوب الشرقى فى السماء، يظهر كوكب المريخ قريبا من المشترى، فيما يتخذ زحل موقعه فى ذيل القوس.

أما كوكب عطارد الذى سيدخل فى هذا القوس، خلال الأيام الأولى من يونيو الجارى، فلن يكون مرئيا على الأرجح، إلا فى حال كان الأفق صافيا وواضحا للغاية.

ويرى خبراء أن المهتمين بهذه الظاهرة قد يحتاجون إلى منظار، رغم أن هذه الكواكب الخمسة توصف فى العادة بكواكب العين المجردة، لأن رؤيتها لا تحتاج إلى تلسكوب عندما يكون الجو ملائما.