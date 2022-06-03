إطلالات مميزة لـ منة شلبى بعد تصدرها الترند (صور) 

جدة - نرمين السيد - تصدرت الفنانة منة شلبى، مؤشرات البحث على موقع "جوجل ترند" خلال الساعات القليلة الماضية، عقب الكشف عن مواعيد إعادة عرض مسلسلها "واحة الغروب" بطولة الفنان خالد النبوى.





منة شلبى

ويعد مسلسل "واحة الغروب" من أهم المسلسلات الدرامية التى قدمتها الفنانة منة شلبى مؤخرا، وعقب نجاحها فى المسلسل قدمت بعده مسلسلات: "نمرة اتنين"، "فى كل أسبوع يوم جمعة"، "ليه لأ"، ومؤخرا مسلسل "بطلوع الروح" فى رمضان 2022.

واحة الغروب

أعلنت شبكة قنوات cbc عن إعادة عرض مسلسل "واحة الغروب" بطولة خالد النبوى ومنة شلبى، يوميا على شاشة cbc دراما فى تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

ويأتى إعادة عرض المسلسل بعد 5 سنوات على العرض الأول للمسلسل، حيث كانت انطلاقته الأولى فى سباق رمضان عام 2017.

أبطال واحة الغروب

مسلسل "واحة الغروب" مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للأديب الكبير بهاء طاهر، من بطولة خالد النبوى، ومنة شلبى، وسيد رجب، وأحمد كمال، رشدى الشامى، محمود مسعود، ناهد رشدى، دنيا ماهر، لؤى عمران، خالد كمال، مها نصار والفنانة رجاء حسين، سيناريو وحوار مريم نعوم، وهالة الزغندى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

وتدور أحداثها خلال نهاية القرن الـ19، بعد فشل الثورة العرابية حول قصة ضابط البوليس المصرى "محمود عبدالظاهر" وزوجته الأجنبية "كاثرين" الشغوفة بالآثار المصرية.

بطلوع الروح.. منة شلبى تلتقى إلهام شاهين

وفازت رواية "واحة الغروب" للكاتب بهاء طاهر الفائزة بجائزة بوكر للرواية العربية عام 2008.

منة شلبى وثنائية كاملة أبو ذكرى

يعد مسلسل "واحة الغروب" هو التعاون الثالث بين منة شلبى، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، حيث قدما سويا فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، مع النجم أحمد السقا، كما قدما سويا فى رمضان هذا العام مسلسل "بطلوع الروح" أمام الفنان إلهام شاهين.