أبرزها البيض.. أطعمة إذا كرهتها قد تشير للإصابتك بالسرطان

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة، إن النفور من بعض الأطعمة، قد يكون إشارة من الجسم إلى وجود خطأ ما، وأن العديد من أنواع السرطان تسبب كرها قويا لأربعة أطعمة.

وأشار التقرير، أن رجلين مصابين بسرطان الرئة، كانت النقانق مكروهة، أحدهما قال لمدة عامين قبل التشخيص، والآخر ثلاث سنوات.

كما اشتكت امرأتان مصاباتان بسرطان عنق الرحم، من نفور محدد من البيض، واحدة لمدة ست سنوات قبل التشخيص، والأخرى لمدة أربعة أشهر قبل ذلك.

ويقول رجلا يبلغ من العمر 44 عاما، إن تناول الجبن أصبح مثل أكل العلكة، شعر أيضا بالراحة من أعراضه بعد خضوعه للعلاج.