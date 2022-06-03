«الكابلات البحرية وعبقرية مصر» بـ«الأعلى للثقافة».. الأحد

جدة - نرمين السيد - يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان "الكابلات البحرية - مصر عبقرية المكان والزمان"، وذلك فى تمام السادسة مساء الأحد 5 يونيو الحالى، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.





الندوة تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وينظمها كل من لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية ومقررتها الدكتورة عادلة رجب، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية ومقررها المهندس زياد عبد التواب. ويشارك بهاكل من الدكتور ماجد عثمان وزير الإتصالات الأسبق، والمهندس عمرو فاروق استشارى أمن المعلومات عضو لجنة الثقافة الرقمية. تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع "فيسبوك".

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