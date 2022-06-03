أشبال مصر الرقمية.. اعرف تفاصيل وشروط التقديم لطلاب المدارس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال رضوان، إن المبادرة أشبال مصر الرقمية والتى تستهدف تدريب المتفوقين على علوم الاتصالات، وتتضمن شروط المشاركة فى المباردة أن يكون سن الطالب من 12 إلى 17 عامًا، إلى جانب التفوق الدراسى.

وفى وقت سابق، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، هى مبادرة وطنية تسعى لتحقيق هدف استراتيجى للدولة وهو "الاستثمار فى البشر"؛ مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات قد أطلقت المبادرة باستثمارات 25 مليون دولار فى 5 أعوام لتدريب 3 آلاف طالب كل عام.