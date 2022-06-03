دار الإفتاء تكشف ما يستحب عند رفع الأذان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه يستحب أيضا أن يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند الحيعلتين، ويصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابعت: يدعو «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذى وعدته»، ويدعو لنفسه ولغيره.