تويتر يغلق تطبيق TweetDeck لنظام Mac فى الأول من يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضح فريق TweetDeck: "نحن نقول وداعا لـ TweetDeck لتطبيق Mac للتركيز على جعل TweetDeck أفضل واختبار المعاينة الجديدة الخاصة بنا، والأول من يوليو هو آخر يوم سيكون متاحا فيه".
وأكدت التقارير العالمية أن مستخدمى Mac قد يحتاجون قريبا إلى فتح العميل فى متصفح منفصل أو التوفيق بين علامة تبويب أخرى إذا كانوا يريدون الاستمرار فى استخدام TweetDeck، وبالتالى فهناك خيارات أخرى يمكنك تحويل تطبيقات الويب إلى تطبيقات Mac أصلية باستخدام خدمات مثل Unite لنظام التشغيل macOS أو Coherence X.
وبدأ Twitter فى اختبار نسخة مجددة من TweetDeck العام الماضى، ويستخدم TweetDeck ذو المظهر الجديد نفس لغة التصميم مثل تطبيق Twitter على الويب.
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