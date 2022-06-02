فريق خبراء يبحث آثار التطور التكنولوجى على الأسرة العربية

جدة - نرمين السيد - وتعقد الجامعة العربية هذا الاجتماع بالشراكة مع معهد الدوحة الدولى للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى منطقة الدول العربية (UNFPA ASRO)، وتستكمل أعمال الاجتماع يوم الأحد المقبل بمقر الجامعة العربية.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بأن الاجتماع سيناقش، خلال جلسات العمل المدرجة على جدول أعماله، عدة موضوعات من بينها الإدمان الرقمى والتماسك الأسرى، والأبوة الرقمية، وعرض الاستراتيجية العربية للأسرة والتى أعدتها إدارة المرأة والأسرة والطفولة - قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والتى تناولت أثر التطور التكنولوجى على الأسرة العربية.

وقالت إن الاجتماع يهدف لتسليط الضوء على آثار تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأسرة العربية، وذلك نظرا لأهمية دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى التغيرات والأنشطة الثقافية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تطرأ على مجتمعاتنا العربية، مضيفة أن " الاجتماع يأتى فى إطار الاستعدادات المتواصلة للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة عام 2024، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة السنة الدولية للأسرة عام 1994، وذلك فى قرارها الصادر فى 9 ديسمبر 1989".

وأوضحت أنه من المقرر أن يقدم الاجتماع، الذى يضم عددا من الخبراء الإقليميين والدوليين المعنيين بقضايا الأسرة، عددا من التوصيات حول أفضل الممارسات لدعم الأسر بالتغيرات التكنولوجية، والمناصرة لتنفيذ سياسات عمل تراعى التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وكذلك مناصرة تطوير برامج تربوية قائمة على التكنولوجيا، وذلك فى إطار تطوير سياسات أسرية تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.