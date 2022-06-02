موعد طرح هاتف Oppo الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Oppo A77 5G" بشاشة من نوع LCD وبحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD Plus، كما تدعم معدل تحديث 90Hz، وسطوع 600 nit. ويزود الهاتف بكاميا خلفية ذات مستشعر رئيسى بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير. ويقترن الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى سعة تخزين 128 جيجا بايت ويدعم التخزين الخارجي في microSD. ويتوفر به بطارية كبيرة الحجم وتبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات. ويتوفر الهاتف بالأسواق، بألوان عدة وهى الأزرق والأسود، ويأتى بسعر 290 دولار.

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