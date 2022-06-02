Natasha Basset.. حكاية امرأة خطفت قلب أغنى رجل فى العالم (صور)

جدة - نرمين السيد - Natasha Basset

وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعات حول ارتباط الأسترالية "Natasha Basset" ومؤسس شركة Tesla لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك، الأكبر منها بحوالى 22 سنة.

من هى ناتاشا باسيت؟

وتساءل البعض عن "من هى ناتاشا باسيت؟"، لذا نرصد أهم المعلومات عنها، أهمها:

-ناتاشا باسيت هى ممثلة أسترالية، تبلغ من العمر 29 عاما، وانتقلت منذ 4 أعوام إلى نيويورك.

-وشاركت فى عالم التمثيل منذ 2012، وقدمت حوالى 10 مسلسلات و10 أفلام أحدثها "Elvis" المقرر عرضه الإثنين المقبل بالولايات المتحدة، والذى يدور حول حياة "ملك الروك أند رول".

شائعات الارتباط

ظهرت شائعات حول ارتباط الممثلة الأسترالية وإيلون ماسك منذ فبراير الماضى، ثم اختفت تلك الشائعات لفترة تزيد عن شهرين ثم عادت من جديد، ولم ينف أى طرف سواء إيلون أو ناتاشا صحة الأخبار المتداولة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومنذ أسبوع، كشف فيديو عن ظهور ناتاشا بصحبة ماسك فى طائرة خاصة متجهة إلى مطار لوس أنجلوس، ونشرا صور له أثناء تناوله الطعام فى بلدة St.Tropez بالريفييرا الفرنسية على المتوسط، وقالت: "بعد 5 أشهر من ولادة ابنته من زوجته السابقة المغنية جرايمز.

عائلة إيلون ماسك

يعد إيلون ماسك أب لـ 7 أبناء، من زواجه بأربع نساء، فالأولى تسمى "Jennifer Justine" وهى أصغر منه بعامين تعرف عليها خلال فترة دراستهما فى كندا وتزوجا فى عام 2000، ثم انتقلت للعيش معه بمدينة لوس أنجلوس وبعد مرور عامين أنجبت ابن بـ اسم "Nevada" ولكن توفى بعد 10 أسابيع، وبعد عامين أنجبا توأمان وفى 2006 أنجبا 3 توائم، حتى حدث الطلاق بينهما فى 2008.

وفى 2010 تزوج من الممثلة البريطانية "Talulah Riley" البالغة من العمر 37 عاما، ولكن كان فترة زواجهما قصير وانتهى بعد عامين بالطلاق، ثم تزوجها مرة أخرى فى 2013 لمدة عام واحد.

وفى 2016 دخل فى علاقة جديدة دامت لمدة عام مع الممثلة الأمريكية "آمبر هيرد" بعد مرور عام على طلاقها من جونى ديب.

وكانت الأخيرة هى المغنية الكندية Grimes المولودة باسم Claire Boucher فى مدينة "فانكوفر"، فعاشا سويا لمدة 4 سنوات وخلالها أنجبت ولد فى 2020، وبعد عام آخر أنجبت طفلة ولكنها ليست من المغنية "جرايمر" كما تداول عنها بل من "أم بديلة".