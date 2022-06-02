أنقذت جونى ديب بذكائها.. من هى كاميل فاسكيز؟ (صور)

جدة - نرمين السيد - قضية جونى ديب

واستعانت كاميل فاسكيز، محامية فى شركة براون رودنيك القانونية الدولية الكبرى، وواحدة من فريق "ديب" المكون من 9 محامين، بأسلوبها الذكى والمحترف أثناء الدفاع عن موكلها، نظرا لخبرتها فى "دعاوى التشهير" والتقاضى بشأن العقود.

وطالبت فاسكيز بعودة السيد ديب لحياته بالإضافة إلى إخبار العالم بأنه ليس المسيىء، وتحميل هيرد المسؤولية عن أكاذيبها.

دفاع كاميل فاسكيز

وتمكنت كاميل من خلال أسلوبها المحترف واستجواباتها المحرجة، فى خطف أنظار الملايين حولها.

وخلال جلسات القضية، ضغطت المحامية على هيرد فى نقاط عدة، منها قولها بأن المخدرات والكحول حولا ديب إلى "وحش" وأصبح عنيفا معها، وقال فاسكير: "من كان الوحش الحقيقى فى هذه العلاقة؟".

لتجيب هيرد: "إنه نصف جونى.. إنه ليس كل جونى.. النصف الآخر منه رائع وجميل والرجل الذى أحببته".

الاحتفال بجونى ديب

وفاز "ديب" بقضيته ضد "هيرد" بعد محاكمة تلفزيونية استمرت ستة أسابيع، فى حين لم يكن حاضراً عند النطق بالحكم، وتم الحكم على السيدة "هيرد" بدفع 15 مليون دولار كتعويض للممثل، فى حين منحتها هيئة المحلفين مليونى دولار مقابل جزء واحد من مطالبتها المضادة.

عانقت زملائها بعد فوز موكلها بقضية تشهير ضد زوجته السابقة "آمبر هيرد"، وأشادت بوضوح موكلها طوال القضية حتى تداول البعض بوجود شائعات رومانسية بينهما.

وعلقت على فوز القضية، قائلة: "إن حكم اليوم يؤكد ما قلناه منذ البداية- أن الادعاءات ضد "جوني ديب" تشهيرية وغير مدعومة بأى دليل.. نحن ممتنون، ممتنون للغاية لهيئة المحلفين على مداولاتهم المتأنية".

من هى كاميل فاسكيز؟

وبعد فوزها القضية وتصدر اسمها جميع الوسائل الإعلامية سواء المحلية أو العالمية، تساءل البعض عن "من هى كاميل فاسكيز؟".

ولدت كاميل فى سان فرانسيسكو لأبوين كوبيين وكولومبيين، وتخرجت من جامعة جنوب كاليفورنيا فى 2006، ومن كلية الحقوق فى ساوث وسترن فى لوس أنجلوس فى 2010.

حصلت فاسكيز على الشهادة الجامعية من جامعة جنوب كاليفورنيا ودكتوراة في القانون من كلية الحقوق الجنوبية الغربية في عام 2010.

وتعمل فى شركة براون رودنيك للمحاماة التى تعاقد معها جونى ديب لتمثيله فى قضية تشهير ضد "هيرد" بقيمة 50 مليون دولار، وتعد واحدة من تسعة محامين من الشركة يشاركوا فى المحاكمة.