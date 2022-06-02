اغتصاب جماعى لباحثة فى «ميتافيرس»

جدة - نرمين السيد - وأرادت باحثة الدخول لعالم الميتافيرس، بهدف دراسة سلوك المستخدمين على المنصة، وبعد ارتدائها لسماعة الواقع الافتراضى "Oculus" تعرضت للاغتصاب فى الفضاء الافتراضى.

وبدأت القصة بمجرد دعوتها من قبل المستخدمين لحضور حفل خاص "Horizon World"، وطلب منها البعض الموجودين فى نفس الغرفة تعطيل أحد الإعدادات المسؤولة عن منع الآخرين من الاقتراب منها.

وبعد تعطيل الإعدادات التى تحميها، تعرضت للتحرش اللفظى والجنسى من شخصيات رمزية من الذكور، بأصوات ذكورية بشكل أساسى، واغتصبوا الأفاتار جماعيا، وفقا لما جاء فى موقع "insider".

ولاحظت الباحثة شيئا غريبا، وهو اهتزاز وحدة التحكم الخاصة بها عند لمسها للشخصيات الرمزية الذكورية، مما جعلها تشعر بإحساس جسدى ناتجا عن ما كانت تعيشه على الإنترنت.

ونتج عن تلك التجربة، شعورها بالمزيد من الحيرة حول تصميم الواقع الافتراضى الذى كان يستهدف عدم التفرقة بين التجارب الافتراضية والواقعية، وأعربت عن تعرضها للأذى النفسى نتيجة تلك الواقعة التى وصفتها بأنها حدثت فى الواقع.

وبسبب تلك الواقعة حذر المتحدث باسم شركة "ميتا" من إيقاف تشغيل ميزة الأمان مع الأشخاص غير المعروفين.