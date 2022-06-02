جدة - نرمين السيد - وأرادت باحثة الدخول لعالم الميتافيرس، بهدف دراسة سلوك المستخدمين على المنصة، وبعد ارتدائها لسماعة الواقع الافتراضى "Oculus" تعرضت للاغتصاب فى الفضاء الافتراضى.
وبدأت القصة بمجرد دعوتها من قبل المستخدمين لحضور حفل خاص "Horizon World"، وطلب منها البعض الموجودين فى نفس الغرفة تعطيل أحد الإعدادات المسؤولة عن منع الآخرين من الاقتراب منها.
وبعد تعطيل الإعدادات التى تحميها، تعرضت للتحرش اللفظى والجنسى من شخصيات رمزية من الذكور، بأصوات ذكورية بشكل أساسى، واغتصبوا الأفاتار جماعيا، وفقا لما جاء فى موقع "insider".
ولاحظت الباحثة شيئا غريبا، وهو اهتزاز وحدة التحكم الخاصة بها عند لمسها للشخصيات الرمزية الذكورية، مما جعلها تشعر بإحساس جسدى ناتجا عن ما كانت تعيشه على الإنترنت.
ونتج عن تلك التجربة، شعورها بالمزيد من الحيرة حول تصميم الواقع الافتراضى الذى كان يستهدف عدم التفرقة بين التجارب الافتراضية والواقعية، وأعربت عن تعرضها للأذى النفسى نتيجة تلك الواقعة التى وصفتها بأنها حدثت فى الواقع.
وبسبب تلك الواقعة حذر المتحدث باسم شركة "ميتا" من إيقاف تشغيل ميزة الأمان مع الأشخاص غير المعروفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اغتصاب جماعى لباحثة فى «ميتافيرس» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.