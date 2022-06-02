بهيكل نحيف وكاميرا مميزة.. مواصفات هاتف Moto Edge 30

جدة - نرمين السيد - Moto Edge 30

ويحمل هاتف موتورولا الجديد اسم "Moto Edge 30"، ويُصمم بشكل أنيق يتناسب مع راحة اليد، وبهيكل رفيع يبلغ سمكه 6.79 ملليمتر، وبوزن 155 جراما.

والذى يأتى بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، كما تدعم تقنية HDR + وأيضا تقنية التدرج اللونى DCI-P3، بالإضافة إلى إنها مزودة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 3، مع إطار مصنوع من البلاستيك، وخلفية بلاستيكية بتصميم مقاوم للماء.

مواصفات Moto Edge 30

ويزود الهاتف بـ 4 كاميرات، وتبلغ دقة الكاميرا السيلفى 32 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل.

ويتميز بقدراته التصويرية التى تساعد فى تحسين الألوان والتكوين بالإضافة إلى القدرة على التقاط الصور الثابتة، وتقليل التشويش عند تسجيل مقاطع الفيديو من خلال كاميرا السيلفى، والتقاط تفاصيل دقيقة أثناء النهار والليل والتخلص من الاهتزازات.

ويقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، كما يحتوى على بطارية تبلغ قوتها 4020 مللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.

سعر Moto Edge 30

وطُرح الهاتف للبيع فى السعودية مقابل سعر حوالى 1699 ريالا سعوديا أى ما يعادل 8 آلاف و400 جنيه مصرى.