فى صندوق بلاستيك.. زوجان يحتفظان بجنينهما فى الثلاجة

جدة - نرمين السيد - ولجأ الزوجان إلى ذلك القرار بعد شعورهما بالصدمة إثر رفض مستشفى جامعة لويشام، الاحتفاظ برفات طفلهما المتوفى.

وتعرضت السيدة التى تدعى برودى للإجهاض بعد مرور 4 أشهر من حملها، لذا قررت الذهاب إلى المستشفى الموجودة فى جنوب شرق لندن، وبعدها تم إخبارهما بعدم توفر مكان آمن لتخزين رفات الطفل.

ومن هنا قرر الثنائى الاستعانة بتلك الفكرة لأجل اصطحابه فى المنزل، وقالت لـ "بى بى سى": "أخذت صندوقا يحتوى على رفات طفلى فى المنزل من المستشفى، وأفرغت بعض المساحة فى ثلاجتنا ووضعت الصندوق هناك، لقد كانت لحظة مريعة، وشعرت بشعور غريب للغاية".

وقالت هيئة الصحة البريطانية، أن الأشخاص الذين يأتون إلى وحدة الإسعاف مع رفات الأطفال، يجب نقلهم إلى قسم أمراض النساء أو الولادة، ثم نقل رفات الطفل معهم، مع توفير مرافق آمنة للتخزين، بهدف معرفة السبب الرئيسى لانتهاء الحمل.

وقال ناطق باسم هيئة الصحة البريطانية، وفقا لـ "ديلى ميل": "نحن آسفون للغاية ونقدم خالص تعازينا للسيدة برودى وشريكها فى الخسارة المأساوية لطفلهما.. يجرى تحقيق كامل لفهم مكان حدوث حالات فشل فى الرعاية بحيث يمكن إجراء أى تغييرات وتحسينات ضرورية".