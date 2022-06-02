نتفليكس تعلن فرض رسوم جديدة على عملائها (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وليس هذا مفاجئًا، بالنظر إلى أن الشركة أعلنت بالفعل عن التغيير فى سياستها فى مارس، حيث أوضح الإعلان أن "نتفليكس" لم تعد يريد من مستخدميها مشاركة كلمة مرور الحساب مع الآخرين، وأنه سيبدأ فى مطالبة الأشخاص بدفع مبلغ إضافى إذا كانوا يريدون مشاركة الحساب مع المزيد من الأشخاص.
وبعد ذلك، أجرت المنصة اختبارًا فى بيرو وتشيلى وكوستاريكا للقضاء على مشاركة كلمات المرور، لكن جهود الشركة لمنع مشاركة كلمات المرور لا تعمل بالطريقة التى خططت لها.
ويدّعى تقرير من موقع "Rest of World" أن "Netflix" تطلب من المستخدمين دفع مبلغ إضافى مقابل انتهاك سياستها، والتى تنص على أنه لا ينبغى مشاركة الحساب مع أفراد خارج أسرتك.
واختار المستخدمون ببساطة إلغاء الاشتراك عندما فرضت خدمة بث الفيديو الشهيرة رسومًا على عدد قليل من العملاء لمخالفتهم السياسة ومشاركة كلمة المرور مع أشخاص آخرين.
وبينما أعلنت "نتفليكس" بالفعل عن سياستها الجديدة الخاصة بفرض رسوم إضافية على مشاركة الحساب، إلا أنها لا تزال تربك الكثير من الأشخاص فى بيرو.
وتحدث المصدر المذكور إلى الآلاف من مستخدمى "Netflix" ووجد أنه لم يتم إبلاغ الأشخاص رسميًا بالرسوم الإضافية التى يتم فرضها أو بشأن السياسة الجديدة.
ولا يزال بعض المستخدمين يشاركون الحسابات ولم يتلقوا إشعارًا بشأن الرسوم الإضافية.
بعد ذلك، أعلن متحدث باسم "نتفليكس" أن طرح السياسة الجديدة قيد التقدم وأنه قد يتم فرض رسوم مختلفة على المشتركين المختلفين.
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