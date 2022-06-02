حظك اليوم.. توقعات الأبراج الخميس 2 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج ليوم الخميس

الحمل

استثمر أموالك فهذا أفضل لك، وافتح قلبك لشريك حياتك.

الثور

جدد أفكارك ودوافعك لتحقيق أهدافك، واهتم أكثر بشريكك العاطفى.

الجوزاء

ركز فى عملك ولا تشتت انتباهك بأمور آخرى، وابحث عن شريك عاطفى مناسب لك.

السرطان

تأقلم مع الأوضاع المتغيرة فى العمل، وحاول اتخاذ خطوات إيجابية فى العلاقة العاطفية.

الأسد

طور من أدائك فى العمل لتظل فى المقدمة، وحاول أن تتخلص من ذكريات الماضى فى علاقتك العاطفية.

العذراء

ضح خطة لتواصل النجاح والتقدم فى العمل، وحاول الاقتراب أكثر من شريك حياتك.

العقرب

جدد طاقتك وابحث عن سبل جديدة لتحقيق الأهداف، حاول توطيد العلاقة مع الحبيب قدر المستطاع.

الميزان

تحدث مع الآخرين بأسلوب هادئ ومتزن فهذا سيفيدك كثيرًا، واعطى بعضًا من وقتك لشريك حياتك.

الجدى

رشّد من نفقاتك وحافظ على أموالك، وانسى الماضى وابحث عن حبيب يستحقك.

القوس

تجنب الدخول فى مشكلات بالعمل، ولديك قدرة كبيرة على إدارة العلاقة العاطفية، فاستغلها.

الحوت

التزم بقواعد العمل وتحلى بالصبر، وابتعد عن الأمور السلبية الى قد تضر بالعلاقة العاطفية.

الدلو

ثق بقدراتك فأنت تستطيع تخطى أى معوقات، واحرص على قضاء بعض الوقت مع شريك حياتك، لا