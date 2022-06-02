تسريبات تكشف عن تصميم ومميزات هاتف Galaxy Xcover6 Pro من سامسونج

جدة - نرمين السيد - وأشارت التسريات إلى أن الهاتف يأتى بإعدادات مزدوجة للكاميرا الخلفية، واثنان من الأزرار فى الجزء العلوى يسار الشاشة، وتعمل هذه الأزرار على تنسيط بعض المهام التى تم إعدادها من قبل دون الحاجة لاستخدام الشاشة.

وأوضحت التسريبات أن هاتف Galaxy Xcover6 Pro يحتوى على رقاقة معالج Snapdragon 778G، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 128 جيجا بايت، كما يتميز الهاتف بشاشة حجم 6.56 إنش، بدقة عرض 1080 فى 2408 بيكسل.

ووفقًا للتسريبات فأن هاتف سامسونج الجديد يأتى بإعدادات كاميرا بمستشعر رئيسى 50 ميجا بيكسل ومستشعر بزوايا عرض واسعة دقة 8 إلى 12 ميجا بايت، ويحتوى على كاميرا سيلفى بدقة 13 ميجا بيكس