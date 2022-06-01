بشرى سارة لمستخدمى تيك توك.. إطلاق ميزة Clear Mode قريبًا

جدة - نرمين السيد - تختبر منصة تيك توك حاليًا ميزة جديدة وهى «Clear Mode»، والتى تتيح للمستخدمين مشاهدة مقطع الفيديو دون وجود زحام فى الشاشة كأيقونات «المفضلة وأزرار التعليق ومعلومات عن الفيديو».





وأشار التطبيق إلى أنه يجرى حاليًا بعض الاختبارات للميزة الجديدة، لافتًا إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها.

ويمكن للأشخاص الذين ظهرت الميزة الجديدة لديهم فى التطبيق الوصول إلى وضع Clear عن طريق الضغط المتواصل على مقطع الفيديو، ثم النقر على زر Clear Mode فى القائمة المنبثقة الموجود أسفل زر «أضف إلى المفضلة».

والميزة الجديدة من تيك توك تساعد على التخلص من الفوضى التى تظهر على الشاشة وقت استخدام التطبيق، ومشاهدة المحتوى بشكل أسهل وأوضح.