وأشار التطبيق إلى أنه يجرى حاليًا بعض الاختبارات للميزة الجديدة، لافتًا إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها.
ويمكن للأشخاص الذين ظهرت الميزة الجديدة لديهم فى التطبيق الوصول إلى وضع Clear عن طريق الضغط المتواصل على مقطع الفيديو، ثم النقر على زر Clear Mode فى القائمة المنبثقة الموجود أسفل زر «أضف إلى المفضلة».
والميزة الجديدة من تيك توك تساعد على التخلص من الفوضى التى تظهر على الشاشة وقت استخدام التطبيق، ومشاهدة المحتوى بشكل أسهل وأوضح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى سارة لمستخدمى تيك توك.. إطلاق ميزة Clear Mode قريبًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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