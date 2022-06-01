تستطيع غزو الأرض.. دراسة تكشف وجود 4 حضارات فضائية عدائية ضد كوكبنا

جدة - نرمين السيد - وقال ألبرتو كاباليرو، مؤلف الدراسة إنه على وجه الدقة، هناك أكثر من حضارة من النوع الأول سوف تكون عدائية ضد البشر الذين يجرون اتصالات، خاصة فى ظل التقدم التكنولوجى الهائل.
وأوضح كاباليرو أن عدد الجيران الفضائيين ارتفع إلى 4.42 وذلك عند حساب الحضارات التى مثل الإنسان الحديث، ليست قادرة على السفر بين النجوم.
ولفت ألبرتو كاباليرو إلى أن أننا لا نعرف ما إذا كانت جميع الحضارات فى المجرة مثلنا، وربما لن تشكل حضارة مثلًا تهديدًا لحضارة أخرى.
وأكد كاباليرو أنه لا يوجد مما يدعو للقلق بشأن 4 قوة فضائية معادية لغزو كوكب الأرض، مضيفًا أن احتمال إتصال البشر بإحدى هذه الحضارات ومن ثم غزوها ضئيل للغاية.
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