مزود ببطارية وشاشة كبيرة.. مواصفات هاتف هونر الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Honor 70" بشاشة كبيرة من نوع OLED وبقياس يبلغ 6.67 بوصة، كما تدعم الشاشة تقنية HDR 10، مع ذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة فى المتر المربع.

وتم تصميم الهاتف بهيكل نحيف، حيث يبلغ سمكه 7.91 ملليمتر، وبوزن يصل إلى 178 جرام.

ويزود الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر رئيسى من إنتاج شركة سونى من نوع IMX800، وبدقة 54 ميجابيكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وإلى جانب كاميرا سيلفى مميزة بدقة 32 ميجابيكسل، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، بالإضافة إلى دعمه لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويتوفر بالهاتف بطارية ذات قوة 4800 مللى أمبير، ويتم شحنها بسرعات تصل إلى 66 وات.

ويُطرح الهاتف بـ 3 ألوان وهى الأسود والأخضر والأزرق، وبسعر يبدأ من 405 دولارات أمريكية أى ما يعادل 7600 جنيه مصرى.