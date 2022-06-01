3 أسباب لـ تلف شاشة الهاتف وحرقها

جدة - نرمين السيد - وعند تعرض الهواتف لحرق الشاشة يحدث تغيرا فى اللون عبر أى جزء من اللوحة، أو حدوث بهتان للألوان أو تغيير درجة سطوعها وغيرها من المشاكل الملحوظة فى الشاشة.

ورصد موقع "Android Authority" أسباب عدة تؤدى إلى تلف الشاشة، منها:

- وضع الهاتف فى درجات الحرارة المرتفعة:

ينتج عن وضع الهاتف فى درجات الحرارة المرتفعة، ارتفاع درجة بطارية الهاتف ما يؤدى إلى انفجار البطارية أو انتفاخها، ثم حدوث كسور وخدوش فى الشاشة.

وينصح بعدم وضع الهاتف بالسيارة فى الشمس، وعدم استخدامه فى حالة الشعور بسخونة الجهاز.

- استخدام الكحول عند تنظيف الشاشة:

يحدث أحيانا تسرب الكحول بين طبقات الشاشة مما يؤدى إلى تدميرها تماما، ويدفع صاحبها إلى تركيب شاشة بديلة للجهاز، بسبب إمكانية تسربه إلى الأختام وتلف المادة اللاصقة المسؤولة عن تثبيت الشاشة فى مكانها.

- استخدام أدوات حادة على شاشة الهاتف:

يستخدم البعض أحيانا أدوات حادة عند لمس شاشة الهاتف، وينتج عن ذلك تجريح الشاشة ومع الوقت يتوقف "عمل التاتش".