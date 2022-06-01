مستوى رفيع من الضيافة والخدمة.. افتتاح أول مقهى للكلاب فى دبى

جدة - نرمين السيد - أصبح الخروج فى المقاهى بهدف الاستمتاع وتناول الأطعمة والمشروبات المختلفة، أمرا لا يقتصر على البشر فقط، بل الحيوانات أيضا ولذلك تم افتتاح أول مقهى مخصص للكلاب فى دبى يحمل اسم "هابى بارك داى".





وتقضى الكلاب فى المقهى وقتا لطيفا بسبب المستوى الرفيع المقدم لهم من الضيافة والخدمة، فهناك الأطعمة والمشروبات والحلوى والكعكة المجهزة خصيصا لهم حتى ترضى مختلف الأذواق. ويحرص العاملون بالمقهى على تقديم الطعام بأفضل صورة، حيث يقوم أحدهم بالترحيب بالضيوف عند مدخل المقهى، بالإضافة إلى آخرون الذين يعملون على تقديم خدة عالية المستوى حتى ترضى الزبائن "الكلاب" بمختلف أعمارهم وأنواعهم. ولم يكتف المقهى بتلك الأنشطة بل يشارك الزبائن فى مختلف المناسبات والاحتفال معهم، حيث احتفلت الكلبة "بلانكا" بعيد ميلادها هناك بمشاركة أصدقائها من الكلاب. جدير بالذكر أن مقهى "Happy Bark Day" واحدا من المقاهى القليلة التى تقدم خدمات حصرية للكلاب، بالإضافة إلى قائمة مليئة بالوجبات الصحية صممتها المؤسسة كينسوك كو.

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