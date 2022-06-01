جامعة روسية تطلق قمرا صناعيا جديدا بعد تطويره

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكره تقارير عالمية، كان من المفترض إطلاق هذا القمر فى أغسطس العام الجارى مع مجموعة من الأقمار الأخرى، فهو مصنوع من مكونات محلية الصنع، حيث يمكن اختبار المعالجات الفضائية التى طورتها الشركات الروسية.
وأشارت التقارير إلى أن القمر الجديد سيستخدم كمختبر فضائى مصغر، وسيتم تزويده ببرمجيات اختبارية جديدة، كما ستتم معاينة البيانات التى سيرسلها إلى الأرض فى مركز طلابى خاص بجامعة ريشيتنيوف، أما الصور التى سيرسلها هذا القمر فستعاين فى مركز مراقبة الفضاء التابع للجامعة.
ويستعد طلاب جامعة ريشيتنيوف الروسية لتطوير قمر صناعى آخر سيستخدم مع إنترنت الأشياء، وسيتم إطلاقه عام 2023.
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