خناقة عنيفة بين رجل وكنغر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تم تسجيل المواجهة مع الحيوان فى لقطات كاميرات المراقبة، حيث يظهر الرجل وهو يركض مبتعدًا عن الكنجر الغاضب قبل أن يتعثر ويصطدم بالأرض.

ووفقًا لصحيفة ديلى ستار، يظهر الرجل، الذى يُعرف باسم "كليف ديس"، وهو يركض فى أحد أحياء مدينة نيو ساوث ويلز فى أستراليا وهو يحاول الهروب من الحيوان المجنون.

وتمكن السيد ديس من صد الكنجر لبضع ثوان بغصن شجرة، ولكن بعد لحظات، طرحه الحيوان الضال أرضًا وبدأ فى الهجوم.

وفى الفيديو، شوهد الكنجر وهو يقفز للأمام قبل أن يعود ليهبط بعدة لكمات على الرجل، وتم تبادل عدد من الضربات بين الطرفين فيما يتحرك السيد ديس نحو الكنجر.

حاول الرجل الإجهاز على على الحيوان، مما أدى إلى عمل يشبه مصارعة المحترفين "WWE" من قبل الكنجر وهو يرميه على الأرض.

لحسن الحظ، تمكن السيد ديس من تثبيت الكنجر بنجاح على الأرض. إنه قادر على قمع الضرب لأنه ينتهى به الأمر فى الأعلى.

فى حديثه إلى إحدى وسائل الإعلام المحلية، أبلغ السيد ديس أنه قد تورط فى شجار "رجل ضد كنجر" بعد أن شاهده يحاول الإمساك بكلابه فى الحديقة الأمامية.

علاوة على ذلك، قال السيد ديس لوسائل الإعلام إن الإصابات التى لحقت يه جراه الشجار مع الكنجر، تضمنت عض إصبعه وخدشه فى الرأس، كما هاجمه بمخلبه الذى يبلغ طوله حوالى بوصة ونصف، فى ساقه الخلفية ومزق سرواله.