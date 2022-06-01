ماك بوك إير 2022.. توقعات تكشف مميزات جهاز آبل الجديد

جدة - نرمين السيد - أفادت توقعات حول جهاز "ماك بوك إير"، بأن شركة "آبل" يمكن أن تمنح الجهاز تعديلات شاملة، قد تتضمن مجموعة واسعة من الخيارات تمامًا مثل جهاز iMac مقاس 24 بوصة الذى أطلق فى العام الماضى.





ونظرًا لأنه جهاز "MacBook Air"، فسيستمر فى كونه أخف طراز فى تشكيلة أجهزة "ماك" من "آبل"، ولكن من المتوقع إجراء تغييرات معينة فى التصميم.

ماك بوك إير 2022

ومن المحتمل أيضًا أن يتخلى عملاق التكنولوجيا الأمريكى عن شاشة LCD على جهاز "MacBook Air" من أجل شاشة "MiniLED"، والتى قدمتها الشركة لأول مرة على جهاز "آيباد" ثم على جهاز "ماك بوك برو" العام الماضى. لكن هناك بعض المحللين الذين يشككون فى هذا الاحتمال.

مع "MacBook Pro" العام الماضى، أظهرت "آبل" اهتمامها المتجدد بمنح المستخدمين المزيد من المنافذ بعد سنوات من إزالة العديد منها، حيث عاد منفذ شاحن "MagSafe" إلى "ماك بوك برو"، وهذه المرة من المتوقع أن يكون متاحًا على "ماك بوك إير".

يمكن أيضًا أن يكون هناك منفذا Thunderbolt آخران متاحان على الجهاز، ولكن حتى مع عودة هذه المنافذ المهمة، سيكون هناك الكثير منها فقط فى "MacBook Air"، مع الأخذ فى الاعتبار المظهر النحيف للكمبيوتر المحمول.

ماك بوك إير 2022

وتشير الشائعات أيضًا إلى أن جهاز "ماك بوك إير" الجديد يمكن أن يتميز بكاميرا "FaceTime HD" محسّنة تدعم دقة 1080 بكسل، فيما تقتصر التشكيلة الحالية من طرازات "MacBook Air" على كاميرات الويب عالية الدقة 720 بكسل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعمل شركة "آبل"، على شريحة معالج جديدة بدلا من "M1" التى تم طرحها فى عام 2020، إذ ستكون شريحة M2 هى الأولى فى تشكيلة "آبل" من الجيل الثانى من السيليكون، ومن المرجح أن يكون MacBook Air المقبل هو أول شريحة تأتى مع هذا المعالج.

ماك بوك إير 2022

من المؤكد أن هذه الشريحة ستكون أفضل من حيث الأداء وكفاءة الطاقة من الجيل الأول "M1"، لكن متغيرات هذه الشريحة التى وصلت لاحقًا، مثل "M1 Pro" و"M1 Max" و"M1 Max"، قد لا تزال أكثر قوى.

ماك بوك إير 2022

وعلى هذا الغرار، قد تطلق الشركة "M2 Pro" و"M2 Max" و"M2 Ultra" لاحقًا.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تكون بطارية جهاز "MacBook Air" الجديد مماثلة إلى حد ما لجهاز "M1 MacBook Air"، ولكن فى جميع الاحتمالات، يمكن لشركة "آبل" أن تمنح عمر بطارية أفضل لجهاز 2022 MacBook Air.