قبل إعلانها.. قائمة الألعاب المجانية من PlayStation Plus لشهر يونيو

جدة - نرمين السيد - حيث أشارت التسريبات إلى أن قائمة الألعاب التى ستقدمها المنصة للمستخدمين هى: Nickelodeon و Shinobi Striker و Naruto to Boruto و All-Star Brawl. ومن المتوقع أن تعلن PlayStation Plus عن أسماء قائمة الألعاب المجانية الجديدة هذه فى بداية يونيو.

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