فيسبوك يوقف ميزة الحسابات الموثوقة على التطبيق

جدة - نرمين السيد - وصلت إلى مستخدمى فيسبوك تنبيهات مفاجئة تفيد بتعطيل عمل الميزة الأمنية والتى تعرف «بالحسابات الموثوقة»، والتى قدمها موقع التواصل الاجتماعى قبل 11 عامًا لتأمين حسابات المستخدمين من الضياع، مما أثار قلق الكثير من الاشخاص.





وكان فيسبوك قد قدم ميزة الحسابات الموثوقة للمستخدمين منذ 11 عامًا، وهى عبارة عن قيام المستخدم باختيار من 3 إلى 5 أصدقاء على الموقع، للاعتماد عليهم فى حال واجه المستخدم صعوبة فى تسجيل الدخول إلى حسابه، وفقًا لما نشرته «سكاى نيوز عربية».

وبمجرد تفعيل هذه الميزة يرسل فيسبوك أكوادًا إلى هؤلاء الأصدقاء، ويطلب من المستخدم التواصل معهم، للحصول على الأكواد المرسلة إليهم، وعند حصول المستخدم على الأكواد تتأكد هوية المستخدم لدى الشركة، وعندها يسمح له بتسجيل الدخول لحسابه وتغيير كلمة المرور واستعادة حسابه بشكل طبيعى.

وطبقًا لقرار فيسبوك الجديد ستتوقف الميزة عن العمل بشكل كامل، خلال الأسابيع المقبلة، وهناك إشعار بدأ يظهر على فيسبوك وموقع الويب، طالب خلاله عملاق التواصل المستخدمين بالتأكد من تسجيل عنوان بريده الإلكترونى ورقم الهاتف حتى يمكن الوصول إليه، من أجل الاعتماد عليها لاستعادة حسابهم فى حالة تسجيل الدخول.