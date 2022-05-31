جدة - نرمين السيد - حيث عانى سكان قرية جانيشبور بالهند لعدة أسابيع من مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء، ولاحظوا أن الانقطاع دائمًا ما يحدث فى نفس الوقت كل مرة وهو عند حلول الظلام، فقرروا إجراء تحقيق عاجل، وتمشيط القرية لمعرفة السبب، وفقًا لصحيفة «تريبيون إنديا» الهندية.
واكتشف السكان أن شاب يعمل كهربائى هو من يقطع الكهرباء كل ليلة ليتمكن من مقابلة حبيبته سرًا دون أن يراهم أحدًا فى ساحة مدرسة القرية، وذلك فى سبيل أن يؤكد لحبيبته على عمق حبه لها.
واعترف الشاب بفعلته، تعرض لضرب مبرح من سكان القرية كاد أن ينهى حياته، وقاموا بفضحه فى الشوارع، كما أجبر السكان الشابين على الزواج لحمايتهم من الإجراءات القانونية والمسائلة العقاب، وأيضًا حتى تنتهى مشكلة انقطاع التيار بالقرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساكين أهل العشق.. شاب يقطع الكهرباء عن قريته كل يوم ليقابل حبيبته سرًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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