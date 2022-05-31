مساكين أهل العشق.. شاب يقطع الكهرباء عن قريته كل يوم ليقابل حبيبته سرًا

جدة - نرمين السيد - حيث عانى سكان قرية جانيشبور بالهند لعدة أسابيع من مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء، ولاحظوا أن الانقطاع دائمًا ما يحدث فى نفس الوقت كل مرة وهو عند حلول الظلام، فقرروا إجراء تحقيق عاجل، وتمشيط القرية لمعرفة السبب، وفقًا لصحيفة «تريبيون إنديا» الهندية.

واكتشف السكان أن شاب يعمل كهربائى هو من يقطع الكهرباء كل ليلة ليتمكن من مقابلة حبيبته سرًا دون أن يراهم أحدًا فى ساحة مدرسة القرية، وذلك فى سبيل أن يؤكد لحبيبته على عمق حبه لها.

واعترف الشاب بفعلته، تعرض لضرب مبرح من سكان القرية كاد أن ينهى حياته، وقاموا بفضحه فى الشوارع، كما أجبر السكان الشابين على الزواج لحمايتهم من الإجراءات القانونية والمسائلة العقاب، وأيضًا حتى تنتهى مشكلة انقطاع التيار بالقرية.