وول ستريت: تسلا قد تترك السوق الهندية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن "تسلا"، المملوكة للملياردير ورائد الأعمال إيلون ماسك، قد تبتعد عن الهند، وعلى الدولة الهندية ألا تلوم سوى نفسها.
وكان الرئيس التنفيذى لشركة تسلا إيلون ماسك، قد غرد يوم /الجمعة/ الماضى، قائلًا إن شركته لن تضع مصنعًا فى أى مكان لا يُسمح لها فيه ببيع وصيانة السيارات، وكانت تغريدته ردًا على مستخدم يسأل عن خططه لصنع سيارات كهربائية فى الهند.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت الهند وتسلا تتجادلان حول الوصول إلى الأسواق والظروف التى ستفكر تسلا فى ظلها فى التصنيع هناك.
وتريد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى من شركة تسلا أن تصنع السيارات بالكامل محليًا. بينما يريد ماسك ضرائب أقل على استيراد السيارات، والتى يمكن أن تصل إلى 100، ويبدو أن تسلا تريد اختبار السوق بالمركبات المستوردة قبل الالتزام بأى إنتاج فى الهند.
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