«طفل افتراضى».. خلال 50 عامًا تستطيع النساء ممارسة مشاعر الأمومة

جدة - نرمين السيد - يبدو أنه خلال السنوات القادمة سوف نشاهد الكثير من الأشياء الغريبة بعض الشىء نتيجة التقدم التكنولوجى الهائل، ومن ضمن هذه الأشياء أنه سيصبح بإمكان السيدات اللاتى لم تنجبن، أو غير المتزوجات ممارسة مشاعر الأمومة ورعاية الأطفال افتراضيًا، عبر تقنية «الميتافيرس».





فوفقًا لبحث نشرته صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية فأنه فى غضون 50 عامًا سينتشر «الطفل الافتراضى» ويصبح بمقدور النساء أن يكون لديهن أطفال، يلعبن ويضحكن معهم، ويمارسن مهام الأمومة والتربية وكأنهم أطفال حقيقيون. وأوضحت كاترينا كامل، خبير الذكاء الاصطناعى ومؤلف المقال، أن انتشار الأطفال الافتراضيين سيكون بسبب الزيادة السكانية التى تشهدها الكثير من دول العالم، وسوف تساعد هذه التقنية فى تقليل الإنجاب وبالتالى تقليل التضخم السكانى. وأكدت خبير الذكاء الاصطناعى أن تلك التكنولوجيا سوف تساعد فى تعويض الأمهات عن عدم الإنجاب، وتمكنهم من ممارسة مشاعر الأمومة ورعاية الأطفال.

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