نيو لوك.. أسد يجذب زوار حديقة حيوان بتسريحة جديدة فى الصين

جدة - نرمين السيد - وكان زوار حديقة حيوان "قوانجتشو" فى الصين يتجنبون زيارة الأسد حتى تم قص شعره بتسريحة غريبة، ليصبح بعدها أكثر جذبا للأنظار.

واتهم الزوار الموظفين بقص شعر الأسد المسمى بـ "هانج هانج"، ولكن نفوا ذلك وقالوا: "لن نجرؤ على قص شعر الأسد، إنه سحر الطبيعة البحت بسبب الرطوبة العالية فى قوانجتشو، وسيأتى المزيد من الناس لرؤيته".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور الأسد بشكل كبير، فيما أعرب الزوار عن إعجابهم بقصة شعره الجديدة، كما انتقد آخرون تلك القصة بسبب إفساد صورة الأسد المعروفة لديهم والتى يتميز بها كونه ملك حيوانات الغابة.