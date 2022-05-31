موعد طرح «إسورة» شاومى الذكية «Band 7 Pro»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات أن الإسورة الذكية الجديدة "Xiaomi Band 7 Pro" تأتى ببطارية قوية تتفوق عن الإصدار لـ "Xiaomi Band 7". وتحتوى الإسورة الذكية على بطارية تزيد سعتها حوالى 70 ميللى أمبير، بالإضافة إلى تميزها بشاشة كبيرة الحجم، وفقا لموقع "Gizmochina". وتزود ساعة "Xiaomi Band 7 Pro" بتقنية الـ GPS، بالإضافة إلى غيرها من المميزات التى يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

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