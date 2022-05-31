قبل زفافه.. شاب يزين عش الزوجية بشعار النادى الأهلى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - فى مشهد يعبر عن أقصى معانى الانتماء والحب، زين شاب يدعى «حسين أحمد حسين» من قرية المدامود، التابعة لمحافظة الأقصر، منزله بشعار النادى الأهلىن وذلك قبل أيام من زفافه المقرر له الأربعاء المقبل.





وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صور منزل الشاب، حيث لاقت استحسانا كبيرا. وفى وقت سابق من اليوم، عادت بعثة نادى الأهلى إلى القاهرة، قادمة من المغرب، على متن طائرة خاصة، بعد خوض مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربى. وضمت قائمة الأهلى فى المغرب 28 لاعبًا، وخسر نادى الأهلى لقب دورى أبطال إفريقيا عقب الهزيمة من الوداد المغربى، أمس الإثنين، بنتيجة 2-0، على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

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